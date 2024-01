Reuters: miljardenboete voor Bayers Roundup in Pennsylvania Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bayer moet 2,25 miljard dollar betalen aan een gedupeerde in Pennsylvania die kanker zou hebben gekregen van Bayers onkruidverdelger Roundup. Dit meldde persbureau Reuters. Het persbureau baseert zich op de advocaten van de eiser. Volgens een jury in een rechtbank in Philadelphia werd de persoon ziek door het gebruik van Roundup in zijn tuin gedurende meerdere jaren. Bayer zou tegen Reuters hebben gezegd dat het vonnis in strijd is met een overweldigende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs en wereldwijde evaluaties door toezichthouders en wetenschappers en wil daarom in beroep gaan. Bron: ABM Financial News

