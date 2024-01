AEX hoger onder aanvoering van DSM

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend opnieuw hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 810,25 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets gaat alle aandacht vandaag uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, gevolgd door de persconferentie van voorzitter Christine Lagarde.

"Niet alleen zal zij vermoedelijk vragen krijgen over het moment van de eerste renteverlagingen dit jaar, maar ook over haar functioneren binnen de centrale bank." Hewson wees op berichten in de media dat een deel van het ECB-personeel ontevreden is over het leiderschap van Lagarde.

De ECB houdt vanmiddag vermoedelijk de rentes ongemoeid. De inflatie is wel hard aan het dalen, terwijl de economie in de eurozone kwakkelt. Marktvorsers verwachten dat de ECB in juni de eerste renteverhoging zal aankondigen.

Mark Neuman van Constrained Capital merkte verder op dat beleggers bang lijken om de boot te missen. "Beleggers zijn optimistisch over de techsector en de koerswinsten van de Magnificent Seven suggereren dat het optimisme terecht is. Nu zijn andere beleggers bang om de volgende stap omhoog te missen", aldus Neuman.

Op macro-economisch vlak wordt ook uitgekeken naar cijfers over de Amerikaanse economie over het vierde kwartaal en de orders voor duurzame goederen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0897. De olieprijzen stegen met krap een procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won DSM-Firmenich 4,1 procent, mogelijk omdat de resultaten van Givaudan beter dan verwacht waren, aldus zakenbank Jefferies. ASML werd nog eens 0,8 procent duurder, na de koersstijging van bijna 10 procent op woensdag. Ook vandaag uitten diverse analisten zich positief over het aandeel en verhoogden zij hun koersdoelen.

IMCD verloor 0,8 procent, na een adviesverlaging door KBC Securities. KBC stelde dat IMCD een hogere waarderingspremie heeft dan sectorgenoot Azelis en dat is volgens analisten niet houdbaar. "Hoewel de sterkere balans en aandeelhoudersstructuur van IMCD een premie rechtvaardigen, laat de margedynamiek in Azië-Pacific zien dat een korting ook gerechtvaardigd is", aldus KBC.

In de AMX bleven de uitslagen beperkt. Corbion won 3,7 procent. SBM Offshore verloor juist 1,8 procent. SBM ziet zijn CEO vertrekken, en die heeft volgens ING de afgelopen 12 jaar goed werk verricht.

In de AScX konden de cijfers van vastgoedfonds NSI op goedkeuring van beleggers rekenen. Het aandeel won 2,8 procent. Degroof Petercam ziet de vooruitzichten verbeteren. TomTom was met een verlies van 1,2 procent de grootste daler.