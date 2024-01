Resultaten NSI onder druk

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in 2023 de resultaten onder druk zien staan. Dit bleek donderdag uit een kwartaalupdate van het vastgoedfonds.

NSI boekte in het afgelopen jaar een EPRA-winst per aandeel van 2,01 euro. Dit was een jaar eerder nog 2,15 euro. De outlook die NSI had afgegeven was 1,95 tot 2,05 euro per aandeel.

NSI moest herstructureren als gevolg van de FBI-regeling, die in 2025 ingaat. In 2023 betaalde NSI al meer belasting en dat zal in 2024 en in de jaren erna alleen maar hoger worden. "Voor NSI is er een pijnlijke 'resetperiode' aangebroken, gezien de veranderingen in het belastingregime in Nederland", aldus CEO Bernd Stahli donderdag in een toelichting.

NSI boekte in 2023 een direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, van 40,4 miljoen euro. Dat is minder dan vorig jaar, toen het vastgoedfonds een direct resultaat rapporteerde van 42,7 miljoen euro.

De huurinkomsten daalden met 1,5 procent naar 58,4 miljoen euro. Op vergelijkbare basis stegen deze inkomsten met 4,6 procent.

Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, kwam uit op 182,8 miljoen euro negatief, tegenover een verlies van 74,1 miljoen euro in het jaar ervoor.

Dat bracht het totale resultaat op 142,4 miljoen euro negatief, tegen krap 31,4 miljoen euro negatief een jaar eerder.

De leegstand daalde van 6,2 procent eind december 2022 naar 5,2 procent aan het einde van het vierde kwartaal van 2023.

De schulden werden met bijna 6 procent verlaagd op jaarbasis tot 344,4 miljoen euro, goed voor een loan-to-value van 33,0 procent tegen 28,7 procent een jaar eerder.

NSI wil een slotdividend uitkeren van 0,77 euro per aandeel, waardoor het totale dividend over 2023 uitkomt op 1,52 euro. Daarnaast zal het vastgoedfonds voor 20 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. “Na de verkoop van Laanderpoort in combinatie met de sterke balans, voelen we ons comfortabel om 20 miljoen euro te alloceren voor een aandeleninkoopprogramma”, meldde NSI, dat woensdagavond de verkoop van Laanderpoort aan ING voor 24 miljoen euro aankondigde.

Outlook

Voor 2024 mikt NSI op een EPRA-winst per aandeel voor belastingen van 1,85 tot 2,00 euro.