NSI verkoopt Laanderpoort aan ING

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NSI verkoopt het Laanderpoort-kantoorgebouw in Amsterdam-Zuidoost aan ING voor 24 miljoen euro. Dat maakte het vastgoedbedrijf woensdag bekend. NSI heeft de bouwvergunning voor de herontwikkeling verkregen en de bouw aanbesteed. De bouw zal plaatsvinden onder regie van ING. "Het gebouw op Bijlmerdreef 98 is een belangrijke aanvulling op de andere naastgelegen hoofdkantoorgebouwen waar ING al gehuisvest is", stelde Michel van Wissen van ING. "Het nieuwe kantoor zal geheel voldoen aan de huidige duurzaamheidseisen", aldus van Wissen. Bron: ABM Financial News

