Beursblik: Arcadis moet vertrouwen herstellen door doelen te halen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis is hersteld van de turbulente jaren tussen 2016 en 2020 en moet nu werk maken van het halen van de gepresenteerde doelstellingen voor de komende jaren om het beleggersvertrouwen te herstellen. Dit zei Till Hufnagel, partner van Petrus Advisers met een belang van circa 5 procent in Arcadis, in gesprek met ABM Financial News. Hufnagel, die nu ongeveer vijf jaar aandeelhouder is, denkt dat Arcadis om de groei niet alleen autonoom te laten groeien, ook weer op zoek zal gaan naar interessante overnamekandidaten, maar de kans dat Arcadis zelf wordt overgenomen acht Hufnagel klein, ondanks dat het aandeel tegen een stevige korting ten opzichte van sectorgenoten wordt gewaardeerd. Die korting is volgens Hufnagel het gevolg van "het moeilijke verleden", waardoor beleggers het vertrouwen zijn kwijtgeraakt. "Het kost tijd om dit te herstellen, maar het is frustrerend hoe lang dit nu duurt." Petrus Advisers stapte in Arcadis toen het een van de meest 'geshorte' aandelen in Europa was. Om het beleggersvertrouwen terug te winnen en die korting weg te werken, moet de marge omhoog richting die van sectorgenoten. En dat is ook wat Arcadis beloofde tijdens de beleggersdag medio november vorig jaar. Arcadis denkt tussen 2024 en 2026 een jaarlijkse autonome omzetgroei van 5 tot en met 9 procent te kunnen realiseren met een aantrekkende operationele EBITA-marge. Die marge zal in 2026 minimaal 12,5 procent zijn. In de ogen van Petrus Advisers zijn dit haalbare doelstellingen. De groei kan nog eens versneld worden door nieuwe overnames. De meest recente twee overnames doen het goed, maar Hufnagel wil wel dat Arcadis "voorzichtig" blijft bij het doen van overnames.? "Arcadis zit weer op de goede weg", concludeerde Hufnagel. "Maar nu moet het leveren." Bron: ABM Financial News

