Johnson & Johnson verslaat verwachtingen nipt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Johnson & Johnson heeft in het vierde kwartaal van 2023 hogere resultaten behaald, die ook iets beter waren dan verwacht. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het Amerikaanse gezondheidsbedrijf. "De resultaten van Johnson & Johnson voor het volledige jaar 2023 weerspiegelen de breedte en concurrentiekracht van ons bedrijf," zei CEO Joaquin Duato in een toelichting. "We zijn 2024 ingegaan vanuit een sterke positie", voegde de topman toe. In het vierde kwartaal behaalde Johnson & Johnson een 7,3 procent hogere omzet van 21,4 miljard dollar, met een operationele groei van ruim 7 procent. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een omzet van 21,0 miljard dollar. Het leeuwendeel van de omzet werd behaald door de tak Innovative Medicine, goed voor bijna 14 miljard dollar aan opbrengsten. Op jaarbasis betekende dat een groei van ruim 4 procent. De nettowinst verbeterde in het vierde kwartaal op jaarbasis met 28 procent, van 3,2 naar 4,1 miljard dollar, of 1,70 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel van 2,29 dollar lag op jaarbasis bijna 12 procent hoger en was iets beter dan de 2,28 dollar waar de markt op rekende. In heel 2023 behaalde Johnson & Johnson een 6,5 procent hogere omzet van 85,2 miljard dollar, maar een bijna 19 procent lagere nettowinst van 13,3 miljard dollar of 5,20 per aandeel. De aangepaste winst steeg wel, van 8,93 naar 9,92 dollar, een stijging van 11,1 procent. Outlook Johnson & Johnson herbevestigde dinsdag de outlook voor 2024, waarbij wordt gerekend op een omzetgroei van 5 tot 6 procent en een aangepaste winst van 10,55 tot 10,75 dollar, wat gemiddeld een groei van 7,4 procent zou betekenen ten opzichte van de 9,92 dollar afgelopen jaar. Het aandeel Johnson & Johnson noteerde dinsdag in de voorbeurshandel een procent lager. Bron: ABM Financial News

