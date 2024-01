ING verlaagt koersdoel Van Lanschot Kempen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Van Lanschot Kempen verlaagd van 34,88 naar 32,00 euro, in aanloop naar de jaarcijfers op 22 februari. Het koopadvies bleef staan. Analist Jason Kalamboussis verwacht dat de bank in 2024 blijft zoeken naar aanvullende overnames, maar ook de aandacht meer zal richten op de winstgevendheid. In de jaarcijfers voorziet hij een aanhoudende instroom van beheerd vermogen in België. Dit zou de autonome groei van het beheerd vermogen in het hele jaar op 7 procent moeten brengen. Ook ziet de analist ruimte voor een betere verhouding tussen kosten en inkomsten. De doelstelling voor de middellange termijn ligt nu op 70 procent, maar kan volgens ING naar 65 procent, net als bij sectorgenoten. De Wholesale-tak is weer winstgevend, maar voegt weinig toe en verwatert de waarde van de Private Bank, meent de analist. De koerswinstverhouding zou echter kunnen verbeteren, nu Van Lanschot de Belgische activiteiten separaat gaat rapporteren. Inclusief het verwachte speciale dividend in de komende jaren ziet ING een zeer aantrekkelijk dividendrendement van 13 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.