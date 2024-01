Video: welk rendement leveren aandelen in 2024 op?

(ABM FN-Dow Jones) Welk rendement zullen aandelen opleveren in 2024. Die vraagt stelt Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson, zich.

De beurs is 2024 negatief begonnen, na de rally in de laatste maanden van 2023. "Dat zagen we ook in 2000 en 2008, wat ook verkiezingsjaren waren."

Is dat een slecht voorteken? Na een dergelijke sterke rally moeten de markten over het algemeen "even stabiliseren en op adem komen".

ABN AMRO is neutraal op aandelen en verwacht dat zij zijwaarts zullen bewegen binnen een ruime bandbreedte. En die volatiliteit biedt volgens Wessels kansen.

Wessels haalt verschillende statistieken aan om een idee te vormen wat 2204 gaat brengen. De meeste statistieken lijken negatief voor aandelen in 2024, maar "verkiezingsjaren zijn nog nooit negatief geweest, nadat het jaar van de Midterms negatief was, zoals het geval was in 2022", benadrukte Wessels. "Ook zijn aandelen het jaar nooit lager geëindigd in een verkiezingsjaar onder een nieuwe president."

In beide gevallen was het gemiddelde rendement volgens Wessels ook hoger dan het historische jaarrendement.