Morgan Stanley verhoogt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft vrijdag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verhoogd van 150,00 naar 160,00 euro met een onveranderd Overwogen advies. Reden voor de koersdoelverhoging is de "optimistische visie" van TSMC op AI. En daarvan gaat Besi volgens de analisten profiteren. Een door TSMC verwachte groei van minimaal 50 procent per jaar voor 'advanced packaging' "duwt onze taxaties voor hybrid bonding omhoog", schreven de analisten in hun rapport. Voor 2024 rekent de bank op het afleveren van 50 dergelijke machines en voor 2025 op een verdubbeling hiervan. De oude taxaties stonden op 40 en 90. Na zes maanden van sterke stijging besloten de analisten wel om Besi van hun favorietenlijst voor Europese halfgeleiders te halen. De nieuwe naam op de lijst is ASML. Besi noteerde vrijdagmiddag een half procent in de plus op 143,75 euro. ASML won bijna 2 procent op 688,50 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.