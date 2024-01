Tech in trek op groen Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd, onder aanvoering van de Nasdaq. De techindex sloot 1,4 procent hoger op 15.055,65 punten, geholpen door halfgeleideraandelen en een koopadvies voor Apple.

De S&P 500 steeg 0,9 procent op 4.780,94 punten, terwijl de Dow Jones index 0,5 procent won op 37.468,61 punten.

Het sentiment werd donderdag geholpen door een opleving van techaandelen, nadat Taiwan Semiconductor resultaten voor het vierde kwartaal rapporteerde die boven verwachting waren en de verwachting uitsprak dat de inkomsten in 2024 met meer dan 20 procent zullen stijgen omdat meer bedrijven investeren in AI-oplossingen.

Amerikaanse sectorgenoten profiteerden van de update van TSMC, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Wall Street is momenteel in de ban van de vraag wanneer de Federal Reserve de rente zal verlagen. Na de laatste Fed-vergadering in december waren de markten er vrij zeker van dat de eerste renteverlaging in maart zou plaatsvinden. Maar aan dat tijdstip wordt inmiddels getwijfeld door de uitspraken van diverse Fed-leden.

Donderdag was het de beurt aan Raphael Bostic van de Atlanta Fed, die dit jaar stemrecht heeft binnen het beleidscomité van de Fed. Wat Bostic betreft wordt de rente pas in het derde kwartaal verlaagd.

"Voortijdige renteverlagingen zouden een stijging van de vraag kunnen ontketenen die opwaartse druk op de prijzen zou kunnen veroorzaken", waarschuwde de Fed-bestuurder.

De Amerikaanse tienjaarsrente liep vervolgens op naar 4,16 procent en noteerde daarmee op weekbasis bijna 20 basispunten hoger. Richting het slot van de sessie in New York liep de rente weer iets terug.

De verwachting van de markt voor een renteverlaging in maart is inmiddels afgenomen tot onder de 60 procent, waar dat vorige week nog ruim 80 procent was.

"Beleggers hebben in de laatste maanden van vorig jaar misschien een iets te agressieve daling van de beleidsrentes ingeprijsd. Maar dat betekent niet dat ze er niet gaan komen", zei investment manager Simon Wiersma van ING, die de eerste renteverlaging door de Fed verwacht in mei.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten afgelopen week is gedaald.

Verder steeg het aantal afgegeven bouwvergunningen in de VS in december harder dan verwacht, maar werden er ook minder woningen in aanbouw genomen.

De bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in januari minder hard gekrompen, maar de verbetering was niet zo sterk als verwacht. De zogeheten Philly Fed index steeg van -12,8 naar -10,6. Er werd vooraf door economen gerekend op een verbetering tot -7,0.

De euro/dollar handelde donderdagavond 0,1 procent lager op 1,0871 en is op weekbasis inmiddels een procent minder waard. "Nu de kans op een vervroegde renteverlaging door de Fed afneemt, zou de dollar wel eens verder kunnen stijgen", aldus Hewson.

WTI-olie werd ruim 2 procent duurder na een daling van de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden. Ook werd het IEA iets positiever over de groei van de vraag naar olie.

Bedrijfsnieuws

De in de VS genoteerde aandelen van de chipfabrikant TSMC stegen bijna 10 procent, nadat de chipproducent een meevallende winstdaling rapporteerde. Amerikaanse sectorgenoten Nvidia en Micron stegen bijna 2 procent. Broadcom won 3,5 procent en AMD 1,5 procent.

Bank of America heeft het koersdoel van Apple verhoogd van 208,00 naar 225,00 dollar en het aandeel daarbij op de kooplijst gezet. Volgens Bank of America gaat de iPhone een periode van upgrades tegemoet, aangejaagd door de behoefte aan de nieuwste hardware om generatieve AI-functies in 2024 en 2025 te kunnen introduceren. Het aandeel steeg meer dan 3 procent.

De aandelen van de vliegtuigbouwer Boeing stegen met ruim 4 procent, nadat Boeing een order kreeg om 150 van zijn 737 MAX-vliegtuigen te verkopen aan het Indiase Akasa.

Het aandeel Plug Power daalde met 11,5 procent, nadat het bedrijf zei dat het van plan was om tot 1 miljard dollar aan nieuwe aandelen uit te geven. Vorig kwartaal werd al gewaarschuwd dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar kwam.

Spirit Airlines stond de afgelopen dagen al stevig onder druk nadat de overname door JetBlue afketste. Spirit wil nu de schulden van het bedrijf aanpakken, meldden bronnen aan The Wall Street Journal. Het aandeel verloor donderdag 7,5 procent aan waarde, waarmee het verlies op weekbasis inmiddels op ruim 60 procent staat.