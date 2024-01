Ten Cate wil Hydratec volledig overnemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ten Cate Investeringsmaatschappij wil Hydratec overnemen voor 142,50 euro per aandeel. Dit maakten de twee partijen donderdagavond bekend. Het bod, dat wordt gesteund door het management van Hydratec, vertegenwoordigt een premie van 52,4 procent ten opzichte van de slotkoers van 93,50 euro op donderdag, "wat onmiddellijke, zekere en aantrekkelijke waarde oplevert voor de aandeelhouders van de Vennootschap." Ten Cate heeft momenteel al circa 69 procent van de aandelen van Hydratec in bezit. TCIM, het investeringsvehikel van de familie Ten Cate, staat volledig achter de bestaande strategie van Hydratec en is niet van plan om het management te veranderen. De investeringsmaatschappij "is toegewijd aan de lange termijn belangen van Hydratec Industries en haar stakeholders." Het bod zal worden gefinancierd uit TCIM's beschikbare liquide middelen, wat een hoge dealzekerheid biedt. Met de overname zou Hydratec van de beurs verdwijnen, meldden de twee partijen verder. De huidige beursnotering biedt "beperkte toegevoegde waarde aan Hydratec Industries en haar belanghebbenden" en weegt niet op tegen de kosten en andere nadelen verbonden aan de beursnotering. TCIM en Hydratec zijn van mening dat een niet-beursgenoteerde omgeving met de steun van toegewijde, lange termijn aandeelhouders, het duurzame succes van het bedrijf zal vergroten en de mogelijkheid creëert om de lange termijn strategische doelen van het bedrijf te bereiken. TCIM wil zo spoedig mogelijk een biedingsbericht publiceren. Ook wordt een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Hydratec bijeengeroepen om over het bod te stemmen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.