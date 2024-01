Tech aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdag licht hoger, geholpen door winsten bij techaandelen. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 773,88 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat de Europese beurzen wat opkrabbelden na de verliezen een dag eerder. De koersen stonden woensdag onder druk, nadat centrale bankiers tijdens het World Economic Forum in Davos de verwachtingen over renteverlagingen in 2024 probeerden te temperen. Daardoor zat onder meer de Amerikaanse tienjaarsrente in de lift.

"In de afgelopen dagen hebben we gezien dat centrale banken actief de verwachtingen voor de eerste renteverlagingen proberen terug te schroeven", aldus Hewson.

Een stijgende inflatie in het Verenigd Koninkrijk in combinatie met solide cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen maken de kans op een eerste renteverlaging in maart extra klein, aldus Hewson.

"De Amerikaanse economie blijkt het jaar 2023 sterk te zijn geëindigd, waardoor beleggers nu eerder rekening houden met een verlaging in juni in plaats van maart."

Momenteel gaan de markten uit van een kans van 61 procent op een renteverlaging van 25 basispunten in maart, volgens de CME FedWatch Tool. "Deze verwachting is de afgelopen weken flink afgekomen", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Op macro-economisch vlak wordt vandaag in de VS nog uitgekeken naar de wekelijkse steunaanvragen en cijfers over de woningbouw en bouwvergunningen over december. Ook staat de Philadelphia Fed-index op de rol.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0885. De olieprijzen liepen licht op.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen wonnen ASML, ASMI en Besi tot 4,6 procent na een meevallende kwartaalrapportage van 's werelds grootste chipfabrikant, TSMC.

Ahold Delhaize was de dissonant met een verlies van 1,7 procent. UBS haalde het aandeel van de kooplijst. Hoewel UBS van mening is dat Ahold een sterke marktpositie heeft, verwacht de bank dat de uitdagende marktontwikkelingen aanhouden in de eerste helft van dit jaar. De marges in de VS zullen bovendien onder druk blijven.

In de AMX won Just Eat Takeaway 3,4 procent, na woensdag nog te zijn afgestraft na publicatie van een kwartaalupdate. Alfen verloor 4,8 procent.

In de AScX won Sif 1,7 procent. B&S verloor juist 1,0 procent.