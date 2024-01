Alcoa dringt verlies terug

(ABM FN-Dow Jones) Alcoa is het afgelopen kwartaal opnieuw in de rode cijfers gedoken op een lagere omzet, maar het verlies was wel een stuk kleiner dan vorig jaar Dit bleek woensdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse aluminiumproducent.

“In het vierde kwartaal van 2023 hebben we vooruitgang geboekt bij belangrijke uitdagingen, waaronder het verkrijgen van goedkeuring voor onze bauxietmijnplannen in West-Australië, en we blijven de operationele stabiliteit bevorderen terwijl we werken aan het verbeteren van onze wereldwijde activaportefeuille”, aldus Alcoa President en CEO William F. Oplinger. “We bouwen voort op ons positieve momentum en implementeren acties om de winstgevendheid te verbeteren.”

Alcoa boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 150 miljoen dollar, ofwel 0,84 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 395 miljoen dollar, ofwel 2,24 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder.

Op aangepaste basis boekte het concern een verlies van 0,56 dollar per aandeel, Hier werd rekening gehouden met een verlies van 0,85 cent per aandeel. tegenover een verlies van 0,33 dollar een jaar eerder.

De omzet daalde 2,5 procent naar 2,60 miljard dollar. Hier werd rekening gehouden met een omzet van 2,59 miljard dollar.

Opvallend waren de 8 procent lagere kosten ten opzichte van een jaar eerder.

Outlook

Voor 2024 geeft het bedrijf vooruitzichten voor zowel de productie als de verzendingen voor beide segmenten. Alcoa verwacht dat de productie van aluminiumoxide in 2024 tussen de 9,8 en 10,0 miljoen ton zal liggen en dat de verzendingen van aluminiumoxide tussen de 12,7 en 12,9 miljoen ton zullen liggen.

Het aandeel Alcoa noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 3,4 procent lager.