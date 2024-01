Beursblik: Jefferies zet Basic-Fit op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het advies voor Basic-Fit verhoogd van Underperform naar Kopen en het koersdoel van 29,00 naar 33,00 euro. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de zakenbank. "De waardering is te laag", aldus analist James Wheatcroft. Jefferies wees op de koersdaling van 30 procent sinds april vorig jaar voor het aandeel. Volgens de bank kan Basic-Fit de belangrijkste problemen waarmee het kampt echter dit jaar oplossen. Jefferies houdt dan ook vertrouwen in het groeipotentieel voor de lange termijn. De bank heeft de taxaties voor het aantal leden en de EBITDA in 2024 en 2025 gelijk getrokken aan de analistenconsensus. Maar deze lagere taxaties worden gecompenseerd door de verwachting dat Basic-Fit minder hoeft te investeren in onderhoud, aldus Wheatcroft. Voor 2024 rekent Jefferies op een EBITDA van 603 miljoen euro en in 2025 van 727 miljoen euro, op een omzet van dan net geen 1,5 miljard euro. Afgelopen jaar zou de omzet volgens de bank zijn uitgekomen op 1,05 miljard euro met een EBITDA van 483 miljoen euro. Zelf mikt Basic-Fit voor 2023 op een omzet van minimaal 1 miljard euro. Het aandeel Basic-Fit sloot dinsdag op 26,54 euro. info@abmfn.nl

