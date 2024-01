Media: grote olieconcerns naderen schikking met Kazachstan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Energieconcerns Shell, Eni, Exxon Mobil en TotalEnergies staan op het punt een schikking te treffen met de regering van Kazachstan. Dit schreef persbureau Bloomberg dinsdag. Deze schikking betreft milieuschade die de ondernemingen volgens Kazachstan zouden hebben veroorzaakt. Een investering van 110 miljoen dollar in sociale projecten zou onderdeel uitmaken van de mogelijke schikking. Hoewel de energiebedrijven afgelopen jaar bij de rechter een overwinning behaalden, blijft Kazachstan dreigen met een boete van 5 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

