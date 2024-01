Goldman Sachs verhoogt koersdoel ASR naar 56 euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het koersdoel voor ASR Nederland verhoogd van 53,00 naar 56,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Dit bleek maandag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. De bank verwacht dat de solvabiliteit van ASR in de tweede helft van 2023 is gedaald, door de bredere spread op Nederlandse hypotheken. Die beweging heeft een negatieve impact op de waardering naar marktwaarde van die hypotheken, waardoor de Solvency II-ratio van de verzekeraar zou zijn gedaald van 187 procent halverwege vorig jaar tot 173 procent eind vorig jaar. Per 11 januari zou de spread weer krapper zijn geworden en dus zou ook dit marktwaarde-effect weer deels zijn hersteld. De solvabiliteit blijft ruim boven de grens van 140 procent die wordt gehanteerd om een contant dividend uit te keren. De lagere rente in de tweede helft van 2023 zal ook de hoeveelheid operationeel gegenereerd kapitaal verlagen, door een sterkere afwijking van de gehanteerde rekenrente, de UFR, voor de verplichtingen. Goldman denkt dat ASR vorig jaar geen 944 miljoen maar 928 miljoen kapitaal heeft gegenereerd, wat aan de onderkant is van de indicatie die de verzekeraar zelf gaf, van 925 tot 950 miljoen euro. Volgens de zakenbank is de lagere solvabiliteit door de impact van marktbewegingen een voorname factor in de recente daling van de aandelenkoers. Dit is geen verrassing voor de analisten, gezien de blootstelling van ASR en NN Group aan beleggingen, door de grote pensioentak. Hierdoor blijft het renterisico een aandachtspunt voor deze verzekeraars. Als het macro-economische sentiment verbetert, zou dit ook moeten gelden voor de aandelenkoers, verwacht Goldman Sachs. Een andere reden waarom de koers van ASR recent achterbleef bij NN Group is de aandacht van beleggers op het strategische belang van Aegon in ASR. Aegon kan het belang afbouwen als dat waarde oplevert of als er overnamekansen zijn. Sommige beleggers zouden daarop kunnen wachten. Goldman Sachs focust zelf liever op het kapitaal en de synergievoordelen en heeft ASR op de favorietenlijst staan. Met de integratie van Aegon Nederland zal ook de kapitaalgeneratie verbeteren, aldus de analisten, terwijl er kostenvoordelen worden behaald. De bank schat het rendement voor aandeelhouders dit jaar op 9,5 procent. En dat is meer dan de meeste sectorgenoten. Het aandeel ASR noteerde maandag een half procent hoger op 42,49 euro. Bron: ABM Financial News

