UMG ziet marktaandeel VS verbeteren

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group heeft in het vierde kwartaal zijn marktaandeel vergroot in de Verenigde Staten. Dit stelden analisten van Deutsche Bank donderdag in een rapport op basis van cijfers van Billboard. UMG bereikte in het vierde kwartaal een marktaandeel van 35,84 procent in de VS, hetgeen een verbetering is ten opzichte van de 34,61 procent een kwartaal eerder en 33,57 procent een jaar eerder. Onder meer Republic Records presteerde dankzij Taylor Swift en Morgan Wallen sterk, terwijl ook Interscope het goed deed. Concurrenten zijn onder meer Sony met een marktaandeel van ruim 27 procent en Warner Music met krap 17 procent. Ook onafhankelijke, kleinere platenmaatschappijen zagen hun marktaandeel afnemen. Ook de catalogus van UMG met nieuw uitgebrachte muziek steekt positief af tegenover die van de concurrentie, aldus Deutsche Bank. Deutsche Bank heeft een koopadvies op UMG. Het aandeel steeg donderdag bijna 2 procent in Amsterdam op 26,10 euro. Bron: ABM Financial News

