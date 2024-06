Olieprijs fors lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag fors lager gesloten, na een volatiele handelsdag, nadat OPEC+ zijn plannen bekendmaakte om in het vierde kwartaal te beginnen met het geleidelijk afbouwen van de vrijwillige productieverlagingen. OPEC+ verlengde ook de [overige] productiebeperkingen, die oorspronkelijk aan het einde van het jaar zouden aflopen, tot en met 2025. De stap om de vrijwillige productieverlagingen [daadwerkelijk] af te bouwen hangt echter af van de marktomstandigheden. In reactie op het besluit schommelden de oliefutures maandag volatiel tussen winsten en verliezen. Het oliekartel en zijn bondgenoten besloten zondag dat acht landen, waaronder Saoedi-Arabië, een reeks vrijwillige productieverlagingen van in totaal 2,2 miljoen vaten per dag zouden verlengen. Eind juni zou de maatregel oorspronkelijk aflopen. De bezuinigingen blijven van kracht tot en met september, maar zullen daarna elke maand langzaam worden afgebouwd, hoewel de producenten zeiden dat de uitfasering op elk moment kan worden vertraagd of teruggedraaid als de marktomstandigheden dit rechtvaardigen. "Het feit dat de OPEC een duidelijk tijdstip voor ogen heeft voor het afbouwen van zijn aanbodbeperkingsbeleid is geen steun voor oliestieren", zei analist Ipek Ozkardeskaya, van Swissquote. Analisten waarschuwden ervoor om geen al te 'bearish' boodschap te lezen in het besluit om de vrijwillige bezuinigingen langzaam terug te draaien. De juli-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 2,77 dollar, ofwel 3,6 procent, lager op 74,22 dollar. Bron: ABM Financial News

