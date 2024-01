Vopak voorkeursbieder voor LNG-terminal in Richards Bay Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Zuid-Afrikaanse Transnet National Ports Authority heeft het consortium Vopak Terminal Durban & Transnet Pipelines aangewezen als voorkeursbieder voor de bouw en exploitatie van een LNG-terminal in de haven van Richardsbaai. Dat maakte het Zuid-Afrikaanse staatsbedrijf woensdag bekend. Het contract zou een looptijd hebben van 25 jaar. De terminal is een publiek-private onderneming. TNPA investeert in de infrastructuur van de haven voor algemeen gebruik en het consortium zal de infrastructuur van de terminal voor zijn rekening nemen. Vopak heeft een belang van 70 procent in Vopak Terminal Durban. Bron: ABM Financial News

