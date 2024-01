Beursblik: winstdaling verwacht voor grote Amerikaanse banken

(ABM FN-Dow Jones) De grote Amerikaanse banken die deze week traditiegetrouw het cijferseizoen openen, te weten JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo en Bank of America, zullen naar verwachting een lagere winst rapporteren dan een jaar eerder. Dit verwachten analisten in aanloop naar de cijfers.

Het afgelopen jaar presteerden de banken wisselend op de beurs. JPMorgan werd 27 procent meer waard, Bank of America hield het bij een koerswinst van slechts 1 procent, terwijl de sector gemiddeld 9 procent koerswinst realiseerde, schrijft IG in een vooruitblik. Bank of America had in het voorjaar relatief grote verliezen op obligaties tijdens de onrust rond Amerikaanse banken in maart.

Voor de meeste banken wordt een omzetgroei voorzien door analisten in het vierde kwartaal. Daarbij zou JPMorgan opnieuw aan kop gaan met een groei van 12 procent, gevolgd door Citi met bijna 6 procent en Well Fargo met 3 procent omzetgroei. Bank of America zal 3 procent minder omzet boeken, terwijl Goldman Sachs, dat later rapporteert, ook een plus van 5 procent zal laten zien, volgens een overzicht van IG op basis van data van Refinitiv.

De winst per aandeel zal naar verwachting bij de meeste banken echter lager zijn dan een jaar eerder, met een verwachte daling van 10 procent bij Citi, een 20 procent daling bij Bank of America, en een 1 procent lagere winst voor JPMorgan. Positieve uitzonderingen zijn Wells Fargo met een verwachte verdubbeling van de winst per aandeel en Goldman Sachs, met een verwachte winstgroei van 67 procent.

In het vierde kwartaal daalden de rendementen op obligaties dramatisch, nadat de verwachting van een hogere rente voor een langere periode verschoof naar spoedige renteverlagingen door de Fed in 2024. De tienjarige Amerikaanse staatslening zag het rendement zakken van 5,02 naar 4,05 procent. Dit kan gunstig uitpakken voor de financieringskosten, denkt IG, en kan de verliezen op de obligatieportefeuilles beperken. Dat kan bovendien het vertrouwen in de sector als geheel een duwtje in de rug geven, denken de analisten.

Een belangrijke vraag is wat de dalende renteverwachting zal doen voor de rentemarges. Deze daalden grotendeels in het derde kwartaal, omdat banken hun spaarrentes verhoogden om te voorkomen dat klanten hun tegoeden overhevelden naar concurrenten. Ook zullen beleggers volgens IG benieuwd zijn naar lichtpuntjes op het vlak van de kredietverlening.

De hoop op een zachte landing van de economie zou kunnen worden bevestigd door meevallende voorzieningen voor oninbare leningen. De banken hebben tot nu toe aangegeven dat de consumenten goed bij kas bleven. Een consensusverwachting van Bloomberg gaat uit van een toename van de oninbare leningen, waarop 90 dagen of meer geen betaling werd gedaan, tot 24,4 miljard dollar bij de vier banken die vrijdag rapporteren samen, wat een toename van ongeveer 6 miljard dollar is sinds eind 2022.

Samen met de hogere spaarrente zou dit de oorzaak zijn van de lagere verwachte winstcijfers. Ook hebben een aantal grote Amerikaanse banken aangekondigd dat ze een last zullen nemen voor het fonds FDIC, dat vorig jaar Silicon Valley Bank en Signature moest redden voor een bedrag van 18,5 miljard dollar.

Citigroup is aan het reorganiseren en zal wel een last nemen voor ontslagen en aanverwante kosten. Wells Fargo kondigde al aan dat er 1 miljard dollar opzij is gezet voor ontslagvergoedingen, blijkt uit een overzicht in de Financial Times. Ook hier wordt een gemiddelde winstdaling verwacht van 13 procent bij de zes grote banken, waaronder Goldman Sachs en Morgan Stanley en het eerstgenoemde viertal.

Analist Jason Goldberg van Barclays merkt op dat er veel aandacht zal uitgaan naar de vooruitblikken voor het komende jaar, waarin banken waarschijnlijk zullen aangeven dat de rentebaten na het afgelopen kwartaal weer een opwaartse lijn zullen inslaan.

Ook volgens Deutsche Bank lijkt het tij te keren voor aandelen van banken na een moeilijk jaar. Analist Matt O'Connor van Deutsche Bank zette maandag JPMorgan Chase op zijn kooplijst en haalde Wells Fargo daarvan af. Het koersdoel voor Wells Fargo bleef 51 dollar en dat voor JPMorgan ging fors omhoog van 140 naar 190 dollar.