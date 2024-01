Lagere start AEX voorzien in aanloop naar banenrapport VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van ruim een half procent.

Donderdag bleef de AEX nog dicht bij huis met een nipte stijging van 0,1 procent naar 780,31 punten.

De ‘renterally’ van december, toen de toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell bij het rentebesluit ‘dovish’ werd geïnterpreteerd, is in januari ingeruild voor twijfel. Daarover zei marktanalist Philip Marey van Rabobank dat de notulen van de laatste Fed-vergadering, die woensdagavond werden gepubliceerd, juist weinig reden lijken te geven om op een snelle renteverlaging bij de Fed te rekenen.

Licht oplopende rentes en winstnemingen bij vooral technologie-aandelen beheersten de afgelopen dagen dan ook het beeld op aandelenbeurzen. Op Wall Street daalde techbeurs Nasdaq donderdagavond zelfs voor de vijfde handelsdag op rij, met een half procent, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index wel nipt in het groen bleef.

James St. Aubin van Sierra Mutual Funds gaf donderdag een mogelijke extra verklaring voor het negatieve sentiment tijdens de eerste handelsweek van 2024. Beleggers wachtten na de sterke koersstijgingen met het nemen van winst, om belasting over die koersstijgingen uit te stellen, de 'capital gains tax'. Nu worden de winsten alsnog genomen en de aandelen verkocht, zo vermoedt de analist.

De ogen zijn vandaag vooral gericht op het officiële banenrapport over december. Beleggers hopen op een banengroei in de VS in combinatie met een afnemende loondruk. Commerzbank sluit niet uit dat het rapport gaat tegenvallen.

Het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP bleek donderdag echter nog mee te vallen. Het aantal banen steeg in december met 164.000, tegen 101.000 een maand eerder en een verwachting van 130.000.

Het muntpaar euro/dollar koerste vanochtend rond de 1,0930. Volgens Commerzbank kan de opmars van de dollar worden gedwarsboomd bij het uitblijven van sterke economische cijfers uit de VS. De Amerikaanse banencijfers van vanmiddag kunnen dan ook cruciaal zijn, denkt de bank.

De olieprijs daalde donderdagavond in New York met 0,7 procent naar 72,19 dollar per vat. Een verrassend sterke stijging van de Amerikaanse voorraden benzine en stookolie zorgde voor een dip in de olieprijs. Vanochtend herstelt de future zich weer en stijgt met ruim een half procent.

De Japanse Nikkei 225 handelde vanochtend 0,4 procent hoger, terwijl de beurzen in Seoel, Shanghai en Hongkong juist circa een half procent prijs gaven. Op weekbasis geven de Aziatische beurzen terrein prijs, met als negatieve uitschieter de beurs in Hongkong met een daling van krap drie procent.

Naast het banenrapport hebben beleggers vandaag ook aandacht voor de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de dienstensector in december van ISM en de inflatie in de eurozone.

In Nederland maakte het CBS vanochtend al bekend dat de inflatie volgens een snelle raming in december is gedaald naar 1,2 procent. Exclusief energie bedroeg de inflatie afgelopen maand 3,4 procent. In november was dat 4,2 procent.

Bedrijfsnieuws

Galapagos gaat strategisch samenwerken met Thermo Fisher Scientific, dat het CAR-T-kandidaatproduct van het biotechbedrijf gaat produceren in de regio San Francisco. Financiële details werden niet vrijgegeven.

Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees verder op Signify. Het aandeel wordt voortaan gevolgd door de analisten van Barclays. Die zetten een Onderwogen advies op het het aandeel met een koersdoel van 31,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500-index daalde donderdag 0,3 procent tot 4.688,68 punten en de Nasdaq daalde 0,6 procent tot 14.510,3. De Dow Jones-index sloot nagenoeg vlak op 37.440,34 punten.