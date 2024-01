Video: nog te vroeg voor grondstoffen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het is nog te vroeg om weer in grondstoffen te beleggen, ondanks dat het de slechts presterende beleggingscategorie was in 2023. Dit zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen voor de camera van ABM Financial News. "Lage groei is over het algemeen niet goed voor grondstoffen", aldus Van Leenders. Klik hier voor: nog te vroeg voor grondstoffen Dat de goudprijs het zo goed doet, is enerzijds te danken aan de geopolitieke onzekerheden en anderzijds aan de vraag door centrale banken. "De olieprijs wil niet echt stijgen." Dit heeft volgens de analist van Van Lanschot Kempen te maken met de hoge productie in de VS en dat de OPEC-leden moeite hebben om overeenstemming te bereiken over het beleid van het kartel. Voor basismetalen moeten beleggers echt kijken naar de Chinese economie, vindt Van Leenders. En daar valt de groei "ook wat tegen". Toch moeten beleggers grondstoffen wel in de gaten houden volgens Van Leenders, want er moet een keer een herstel optreden. Bron: ABM Financial News

