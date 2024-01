Degroof: 'Kwartaalomzet Sligro stelt teleur'

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Groep heeft in het vierde kwartaal van 2023 een tegenvallende omzet behaald. Dit stelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam donderdag in een rapport.

De kwartaalomzet viel lager uit dan verwacht, vanwege teleurstellende resultaten uit België. Daar heeft Sligro nog altijd last van de mislukte SAP implementatie en de reorganisatie van zijn belangrijke onderdeel in Luik. Ook berekende De Boer dat Metro slechts 42 miljoen euro aan de omzet bijdroeg, hetgeen slechts fractioneel meer is dan de 41 miljoen euro in het derde kwartaal. "We hadden hier meer omzet verwacht, vanwege seizoensgebonden effecten en aantrekkende trends."

De omzetontwikkeling in Nederland noemde De Boer in lijn met de verwachting, met een relatief zwakke omzettrend in november en oktober. De maand december was volgens de analist redelijk, ondanks de slechte weersomstandigheden. "Maar gezien de kerstperiode, is dit geen goede indicator voor de onderliggende trends", aldus De Boer.

Er werden door Sligro vanochtend geen uitspraken gedaan over de winstontwikkeling. "We kunnen aannemen dat de outlook die werd afgegeven bij de cijfers over het derde kwartaal nog steeds overeind staat."

Degroof verwacht op basis van de omzetcijfers geen grote aanpassingen te doen aan de eigen taxaties.

Degroof Petercam heeft een Houden advies op Sligro met een koersdoel van 18,00 euro. Het aandeel steeg donderdagochtend met 1,0 procent tot 16,14 euro.