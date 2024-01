Galapagos gaat samenwerking aan met BridGene Biosciences Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN) Galapagos gaat een strategische samenwerking aan met BridGene Biosciences om de ontdekking van kleine moleculegeneesmiddelen in oncologie uit te breiden . Dit maakte het biotechnologiebedrijf woensdagavond bekend. “Onze strategie voor kleine moleculen in oncologie is gericht op de ontwikkeling van de beste precisiegeneesmiddelen die het leven van kankerpatiënten kunnen veranderen. De aankondiging van vandaag biedt het potentieel om die doelstelling te versnellen”, zegt Pierre Raboisson, Ph.D., Senior Vice President en hoofd van Small Molecules Discovery bij Galapagos. Door middel van deze samenwerking willen Galapagos en BridGene nieuwe precisiegeneesmiddelen ontdekken en ontwikkelen tegen klinisch gevalideerde targets in kanker door gebruik te maken van Galapagos' expertise op het gebied van het ontdekken van kleine moleculegeneesmiddelen en translationeel onderzoek in combinatie met BridGenes eigen IMTAC™ chemoproteomics-platform. De partijen zullen de moleculen verder ontwikkelen tot klinische kandidaten en Galapagos heeft exclusieve rechten voor de verdere ontwikkeling en commercialisering van alle productkandidaten die onder de overeenkomst worden ontwikkeld. Onder de voorwaarden van de overeenkomst ontvangt BridGene van Galapagos tot 27 miljoen dollar aan vooruitbetalingen en mijlpaalbetalingen voor preklinisch onderzoek en mogelijk meer dan 700 miljoen dollar aan klinische en commerciële mijlpaalbetalingen, als de programma's succesvol zijn. Daarnaast heeft BridGene recht op single-digit royalty's op de netto-omzet van elk product dat voortkomt uit de samenwerking. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.