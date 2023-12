'Hoge voorraden bij klanten spelen Alfen parten'

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Alfen stond afgelopen jaar flink onder druk. Na een geweldig 2022, waarin het bedrijf uit Almere een piek zag in de verkoop van laadpalen, zakte de omzet van de laadpalendivisie dit jaar flink in, omdat klanten niet van hun voorraden afkwamen.

Er komen steeds meer elektrische auto’s op de weg en daar profiteert Alfen van. In 2022 verkocht het bedrijf een recordaantal laadpalen, al werd de verkoop ook gestuwd door verstoringen in de aanvoerketen als gevolg van de coronacrisis. Uiteindelijk bleek dat veel installateurs, groothandelaren en elektriciteitsbedrijven de laadpalen niet kwijt raakten aan eindklanten, waardoor zij te kampen kregen met hoge voorraden. Uiteindelijk werd een gedeelte van de in 2022 verkochte laadpalen pas in 2023 geïnstalleerd.

“Veel klanten gingen het jaar 2023 in met hoge voorraden en dat hebben we gemerkt in de verkoop van laadpalen afgelopen jaar”, legde Dico van Dissel, director Strategy & IR van Alfen uit. In elk kwartaal van 2023 stond de omzet uit laadpalen onder druk ten opzichte van dezelfde periode in het jaar ervoor.

De voorraden moesten in het afgelopen jaar eerst worden afgebouwd, voordat er nieuwe grote orders bij Alfen zouden binnenstromen. Gedurende het jaar bouwden de voorraden gestaag af en keerden na de zomer terug op genormaliseerde niveaus.

Volgens Van Dissel leidde het buitengewone beeld van 2022 tot hoge verwachtingen in de markt voor 2023, waardoor het aandeel in het afgelopen jaar flink moest inleveren. Pas na de cijfers over het derde kwartaal veerde het aandeel op. Alfen overtrof toen de consensusverwachtingen op het gebied van omzet en EBITDA. “In het verleden hebben we al bewezen dat we met EV oplaadpunten de omzet sneller konden laten groeien dan de vaste kosten en in het derde kwartaal hebben we laten zien dat we dat ook met Smart grids en Energieopslag kunnen.”

Van Dissel noemt de mindere resultaten bij EV oplaadpunten ook een geluk bij een ongeluk. “We moeten constant vechten om te worden gezien als een brede speler in de energietransitie. We worden in media nog vaak afgeschilderd als een laadpalenfabrikant, maar door de wat zwakke groei in de laadpalenverkoop en een sterke groei van energieopslag, is de businessmix meer in evenwicht gekomen.”

Zorgen om kapitaalverhoging

Veel laadpalenfabrikanten hadden het afgelopen jaar moeilijk en moesten vers kapitaal ophalen of gingen failliet. “Er werd gespeculeerd dat Alfen dan ook wel vers kapitaal nodig zou hebben, maar daarin werden we teveel over één kam geschoren met andere laadpaalfabrikanten”, aldus Van Dissel. Een belangrijk verschil met concurrenten is dat Alfen actief is in meerdere landen en zich niet alleen richt op het thuissegment, maar ook op bedrijven en het publieke segment op straat. Hierdoor werd het bedrijf bijvoorbeeld minder hard geraakt door wegvallende subsidies in Duitsland, dan partijen die zich enkel richtten op de Duitse particuliere markt.

Veel beleggers reageerden dan ook goed, toen bleek dat een kapitaalverhoging niet nodig was. “Veel beleggers zullen opgelucht zijn", zei analist Joren van Aken van Degroof Petercam op de dag dat de cijfers over het derde kwartaal verschenen. “Velen gingen inmiddels uit van het zwartste scenario, maar dat is duidelijk niet het geval.”

Energieopslag en Smart grids

Voor Energieopslag sprak Van Dissel van een doorbreekjaar. In 2022 verdrievoudigde de omzet uit dit segment al en in 2023 lijkt de groei nog hoger uit te komen.

Ook Smart grids deed het volgens Van Dissel goed. “We maken steeds meer gebruik van elektriciteit, waardoor er meer transformatorstations nodig zijn. Netbeheerders waren al een tijd lang aan het opschalen, wat zorgde voor 10 procent per jaar aan extra volume.” Die vraag zal volgens Alfen verder groeien in de komende jaren. “We hebben het dan over meer dan 20 procent per jaar aan extra volumes.”

Investeringspiek

Alfen gaf bij de laatste kwartaalcijfers groeiverwachtingen voor de verschillende divisies. Zakenbank Jefferies destilleerde daaruit een omzetgroei in 2024 van 26 procent, tot 636 miljoen euro. Hoewel CEO Marco Roeleveld in gesprek met ABM Financial News geen concrete outlook wilde geven, liet hij blijken dat hij zich wel kon vinden in de richting en de hoogte van deze berekening van Jefferies.

CFO Jeroen van Rossen zei tegen ABM Financial News dat het bedrijf ruimte ziet om de voorraden te verkleinen, met 30 tot 40 miljoen euro, in de loop van volgend jaar. Dit zou inderdaad betekenen dat er geen vers kapitaal nodig is. De financiële topman wees ook op de vrije kasstroom van 17,3 miljoen euro in het derde kwartaal. In de eerste helft van dit jaar was de vrije kasstroom nog stevig negatief.

"We zijn geen kapitaalverhoging aan het plannen", benadrukte de CFO tegenover ABM Financial News.

De analisten van ABN AMRO Oddo en Degroof Petercam zagen na de cijfers over het derde kwartaal voldoende reden om een koopaanbeveling af te geven voor Alfen.

Om aan de hogere vraag te voldoen is Alfen gestart met de bouw van een nieuwe productiefaciliteit, die in het eerste kwartaal van 2024 operationeel zal zijn. “Mooi op tijd om aan de verhoogde vraag te voldoen”, aldus Van Dissel. De opening van de nieuwe productiefaciliteit zal een grote mijlpaal worden voor Alfen, zo verwacht hij. “Niet alleen kunnen we de productie opschalen, maar we kunnen ook efficiënter produceren.”

Na deze uitbreiding van de productiecapaciteit, verwacht Alfen voldoende ruimte te hebben om de middellange termijndoelstelling van een omzet van 1 miljard euro te halen. “De investeringspiek is geweest en we verwachten dat de investeringen weer maximaal 5 procent van de omzet zullen uitmaken in de komende jaren.”

Dit jaar daalde het aandeel Alfen met circa 30 procent.