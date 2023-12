Van Lanschot Kempen neemt Belgische beleggingsadviseur over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen neemt de Belgische beleggingsadviseur Accuro over. Dat maakte de Nederlandse bank donderdag bekend. Accuro, opgericht in 2006, heeft volgens de koper een aantrekkelijke klantenbasis, een focus op beleggingsadvies en een beheerd vermogen van ruim 0,7 miljard euro. Van Lanschot heeft België als tweede thuismarkt gekozen en rondde in 2023 de overname af van de Belgische wealth manager Mercier Vanderlinden, dat vanaf volgend jaar als Mercier Van Lanschot zal opereren. De klanten en medewerkers van Accuro zullen worden opgenomen in Mercier Van Lanschot. De oprichters van Accuro blijven in ieder geval tot 2030 verbonden aan het bedrijf. Een overnamesom werd niet vermeld. De overname wordt voor 60 procent in contanten en verder in bestaande aandelen voldaan. Deze aandelen hebben een lock-up tot 2030. De overname zal de kapitaalbuffer van Van Lanschot Kempen met 0,4 procentpunt laten dalen en moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders. Na afronding verwacht Van Lanschot Kempen dat de integratie begin 2025 voltooid zal zijn. Bron: ABM Financial News

