Overname Figma door Adobe van de baan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De overname van ontwerptool Figma door Adobe gaat niet door. Dit maakten de twee bedrijven maandag in een gezamenlijk persbericht bekend. Hoewel beide bedrijven blijven geloven in de voordelen van de combinatie, besloten zij gezamenlijk om de deal niet door te zetten. Er is weinig kans dat de combinatie goedkeuring zal krijgen van de toezichthouders in Europa en het Verenigd Koninkrijk. "Adobe en Figma zijn het absoluut niet eens met de recente bevindingen van de toezichthouders, maar wij geloven dat het in ons eigen belang is om onafhankelijk verder te gaan", aldus Shantanu Narayen, voorzitter en CEO van Adobe. De bedrijven hebben een beëindigingsovereenkomst getekend waarin alle openstaande zaken van de transactie worden afgehandeld. Adobe zal Figma een eerder overeengekomen beëindigingsvergoeding betalen. Met de overname was ongeveer 20 miljard dollar gemoeid. Het aandeel Adobe noteerde voorbeurs bijna 2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

