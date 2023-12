Bux stopt met crypto Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Bux blijft opereren als een onafhankelijke applicatie, ondanks dat de mobiele broker onderdeel wordt van ABN AMRO, maar heeft wel besloten om te stoppen met de activiteiten op het vlak van crypto. Dit maakte Bux donderdagochtend bekend in een bericht aan zijn gebruikers. ABN AMRO neemt de mobiele broker Bux over om te groeien in de markt voor particuliere beleggers en zijn digitale aanbod te versterken, zo maakte de bank vanochtend bekend. Bux blijft bestaan als een onafhankelijke applicatie, zo meldde de broker. "Bovendien zal de Bux app, zoals je daaraan gewend bent, alleen maar beter worden. Met de steun van ABN AMRO hebben we nu toegang tot middelen en expertise waarmee we jouw beleggingservaring nog beter kunnen maken", aldus het bedrijf in een toelichting. De overname door ABN AMRO omvat niet de crypto-activiteiten van Bux. "Na een grondige evaluatie van onze crypto-activiteiten zijn we tot de conclusie gekomen dat het stopzetten van onze activiteiten en het aanbieden aan klanten om deze over te dragen naar een vertrouwde derde partij de enige haalbare optie is." Bux zegt een overeenkomst te hebben gesloten met een "betrouwbaar platform met ervaring in migraties", zodat een kosteloze overdracht van alle cryptoposities van klanten gegarandeerd kunnen worden. Namen noemde Bux donderdag niet. Bron: ABM Financial News

