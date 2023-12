OPEC handhaaft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Oliekartel OPEC heeft haar verwachtingen voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar gehandhaafd, maar verhoogde wel de groeiraming voor de mondiale economie. Dit meldde het kartel woensdag in zijn maandrapport. Het kartel verwacht daarmee nog altijd dat de vraag naar olie dit jaar zal stijgen met 2,5 miljoen vaten per dag. OPEC liet haar vraagprognose voor 2024 ook ongewijzigd op een stijging van 2,2 miljoen vaten per dag. Het voorziene herstel van de Chinese economie zal een grote aanjager zijn voor de groeivraag volgend jaar, zo denkt het oliekartel. De vraag naar olie in Europa zal volgend jaar vermoedelijk licht herstellen van de terugval dit jaar. OPEC zegt "voorzichtig optimistisch" te zijn over de fundamentele factoren die de dynamiek op de oliemarkt zullen bepalen in 2024. Voor de productiegroei van niet-OPEC-landen blijft de raming bij de OPEC op 1,8 miljoen vaten per dag staan. De raming voor volgend jaar bleef staan op een groei van 1,4 miljoen vaten per dag. De raming voor de economische groei wereldwijd werd verhoogd naar 2,9 procent. Voor 2024 bleef de raming op 2,6 procent staan. De groeiraming voor Amerikaanse economie voor dit jaar werd verhoogd naar 2,4 procent en voor 2024 naar 1,0 procent. Volgens bronnen daalde de OPEC-productie in november met 57.000 vaten per dag. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.