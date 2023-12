Update: Pfizer waarschuwt voor omzetdaling coronaproducten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) Pfizer heeft gewaarschuwd dat de omzet uit coronaproducten volgend jaar kan dalen, door een aanhoudende vertraging in de vraag naar het vaccin en een behandeling van het farmaciebedrijf. Pfizer rekent voor volgend jaar op ongeveer 8 miljard dollar aan omzet van zijn coronavaccin en Paxlovid, een medicijn tegen corona. Voor dit jaar verwacht het bedrijf nog een bijdrage van ongeveer 12,5 miljard dollar. Het bedrijf mikt op een groepsomzet in 2024 van 58,5 miljard tot 61,5 miljard dollar. Dat is minder dan de gemiddelde analistenverwachting van 62,7 miljard dollar, volgens FactSet, maar het is wel iets meer dan de 58 miljard tot 61 miljard die Pfizer in 2023 aan inkomsten verwacht. Het aandeel Pfizer stond woensdag 6,5 procent lager in de handel voorbeurs. Het aandeel is dit jaar al met 44 procent gedaald. Wanneer de coronaproducten niet meetellen en de overname van biotechbedrijf Seagen wel wordt meegenomen, dan zou de zogeheten operationele omzet volgend jaar met 8 tot 10 procent moeten stijgen, voorziet Pfizer. De aangepaste winst per aandeel zal volgend jaar uitkomen op 2,05 tot 2,25 dollar. Dat is ruim lager dan de analistenverwachting van 3,17 dollar per aandeel. Update: om informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

