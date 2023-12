Nolet lanceert overnamebod op Lucas Bols Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) De Schiedamse sectorgenoot en grootaandeelhouder Nolet heeft het overnamebod van 18,00 euro per aandeel in contanten op destillateur Lucas Bols gelanceerd. Dat maakten beide bedrijven dinsdag voorbeurs bekend. Nolet maakte op 9 oktober van dit jaar bekend een bod op Lucas Bols te willen doen. Het bod wordt unaniem gesteund door het bestuur en de raad van commissarissen van de overnameprooi. Bestuur en commissarissen van Lucas Bols, gezamenlijk goed voor een belang van 5,4 procent, hebben hun stukken onherroepelijk aangeboden onder het uitgebrachte bod. Aandeelhouders van Lucas Bols kunnen van woensdag 13 december tot en met woensdag 7 februari hun stukken aanmelden. Het bod wordt door Nolet gestand gedaan als 70 procent van de aandelen is aangemeld. Indien 95 procent van de uitstaande aandelen Lucas Bols zijn aangemeld, wordt door Nolet een uitkoopprocedure gestart om ook de resterende aandelen te verwerven. De transactie wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 afgerond. Lucas Bols blijft gevestigd in Amsterdam en blijft actief onder zijn huidige naam, verklaarde Nolet. De leiding blijft bij de huidige CEO en CFO. Lucas Bols houdt op woensdag 24 januari een buitengewone aandeelhoudersvergadering in verband met het bod van Nolet. Nolet is sinds de beursgang van Bols in 2015 al aandeelhouder en had begin oktober een belang van 29,9 procent in de Amsterdamse destillateur. Bron: ABM Financial News

