JPMorgan zet ArcelorMittal op de kooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft dinsdag het advies voor ArcelorMittal verhoogd van Neutraal naar Overwogen met een koersdoel van 30,00 euro. Dit bleek uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. De analisten van JPMorgan vinden dat ArcelorMittal op dit moment aantrekkelijk is gewaardeerd. Daarbij is de balans sterk en biedt het aandeel een rendement van ongeveer 6 procent in 2024 en 2025. De staalreus keert 50 procent van de vrije kasstroom uit aan aandeelhouders. De analisten merkten nog op dat geruchten dat ArcelorMittal mogelijk interesse zou hebben in een overname van US Steel voor koersdruk heeft gezorgd. Het aandeel ArcelorMittal sloot maandag op 23,94 euro. Bron: ABM Financial News

