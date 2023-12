Fastned opent dit jaar minder nieuwe oplaadstations Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft de verwachtingen voor het aantal te openen oplaadstations in 2023 verlaagd. Dit maakte de snelllaadspecialist dinsdagochtend bekend. Fastned denkt dit jaar vermoedelijk geen 60 nieuwe stations te kunnen openen. Het bedrijf verwacht nu tussen de 53 en 60 nieuwe stations uit te komen. Ongunstige weersomstandigheden in veel van Fastned's markten in de afgelopen maanden hebben invloed gehad op de bouw en netaansluitingen. Dit jaar opende de onderneming reeds 41 stations en het heeft nog 29 stations in aanbouw. In de eerste weken van 2024 zullen "nog veel meer" van de stations die momenteel in aanbouw zijn, worden geopend. Op basis van de huidige verwachtingen zal het totale netwerk voor het einde van dit jaar tussen 295 en 302 stations in zes landen omvatten. Op deze stations zullen meer dan 1.700 laders staan, een toename van meer dan 460 sinds het begin van dit jaar. Een verdere update geeft Fastned op 16 januari 2023, wanneer Fastned met cijfers over het vierde kwartaal komt. Bron: ABM Financial News

