Beursblik: ASR favoriet bij Bank of America

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland is samen met het Franse AXA de favoriet van analisten van Bank of America. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Amerikaanse bank. ASR is daarbij de favoriete levensverzekeraar van Bank of America. "Na de erg positieve uitkomst op het juridische front afgelopen week, denken we dat de aandacht terug zal keren naar de erg aantrekkelijke vooruitzichten van een defensieve activiteitenmix met een aantrekkelijk rendement", aldus de analisten. Zij hanteren een koopadvies voor ASR met een koersdoel van 48,00 euro. Meevallers kunnen een sneller dan voorziene integratie van de overgenomen Aegon-activiteiten zijn, opwaartse bijstellingen van de synergiedoelen, een verbetering van de macro-economie en hogere rentes. Ook een betere beloning van de aandeelhouders zal goed worden opgepakt door de markt, denkt Bank of America. Het aandeel ASR noteerde dinsdag anderhalf procent lager op 42,48 euro. Bron: ABM Financial News

