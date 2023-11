Update: alleen vrijwillige productieverlagingen leden OPEC+ Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten gaan als groep niet verplicht de productie verder verlagen, maar vrijwillige productieverlagingen leiden wel tot een vermindering van de output van 2,2 miljoen vaten per dag, "gericht op het ondersteunen van de stabiliteit en het evenwicht op de oliemarkten". Dit bevestigde OPEC+ donderdagavond in een persbericht. "Deze vrijwillige verlagingen worden berekend vanaf het vereiste productieniveau voor 2024 volgens de OPEC-vergadering van 4 juni 2023, en komen bovenop de vrijwillige verlagingen die eerder in april 2023 werden aangekondigd en later werden verlengd tot eind 2024", zei OPEC+. Onder meer The Wall Street Journal en Bloomberg meldden donderdagmiddag al op basis van uitspraken van afgevaardigden binnen de groep dat OPEC+ de productie met nog eens 1 miljoen vaten per dag zou verlagen. Een persbericht van de groep kort daarna repte echter met geen woord over een dergelijke afspraak, wat voor verwarring zorgde. Als onderdeel van de deal zal Saoedi-Arabië zijn vrijwillige productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag verlengen. Rusland verlaagt de productie met 500.000 vaten per dag tussen 1 januari en eind maart 2024. De olieprijs steeg aanvankelijk zo'n anderhalf procent op de berichtgeving, om vervolgens alsnog 2,5 procent te dalen. "Op donderdag heeft OPEC+ de markt in verwarring achtergelaten. De productie wordt verlaagd op basis van vrijwillige bijdragen van de individuele leden. Er is geen officiële productieverlaging namens OPEC+", concludeerde analist Hans van Cleef van Publieke Zaken. "De extra vrijwillige productieverlagingen komen boven op de eerdere 'vrijwillige' productieverlaging van Saoedi-Arabië die nu wordt verlengd tot eind maart 2024", aldus Van Cleef. OPEC maakte donderdag ook bekend dat Brazilië zich vanaf januari bij de groep aansluit. Ook werden de productiequota voor Angola, Congo en Nigeria voor 2024 vastgesteld. De volgende bijeenkomst van OPEC+ staat vooralsnog gepland voor 1 juni 2024. Update: om aanvullende informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

