ING: schikking ASR valt veel lager uit

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland betaalt met zijn schikking voor 300 miljoen euro gemiddeld 560 euro per actieve woekerpolis, wat veel minder is dan de 2.000 euro waar ING op had gerekend. Dat stelde ING donderdag in een analistenrapport. ING rekende zelf op een schikking van 611 miljoen euro voor belastingen, en zat daarmee ruim onder het marktgemiddelde. Het uiteindelijke bedrag is minder dan de helft daarvan en komt neer op 1,45 euro per aandeel, berekende analist Jason Kalamboussis. Zoals Kalamboussis al had gezegd, was de koersdaling van 14 procent na de uitspraak in de woekerpoliszaal op 26 september duidelijk overdreven. Als het aandeel nu weer terugkeert naar de niveaus voorafgaand aan die uitspraak, betekent dat een opwaarts potentieel van 5 tot 10 procent. In zijn berekening van het gemiddeld uit te keren bedrag van 560 euro gaat Kalamboussis uit van 1,1 miljoen beleggingsverzekeringspolissen, waarvan nog 144.000 actief en 956.000 inactief afkomstig van ASR, en 1,3 miljoen polissen, waarvan 309.000 actief en 991.000 inactief afkomstig van Aegon. Het totale bedrag van ruim 300 miljoen euro kan voor 107 miljoen euro worden toegeschreven aan ASR-polissen en voor 201 miljoen euro aan Aegon-polissen, becijferde ING. ING heeft een koersdoel van 49,70 euro voor ASR, wat een opwaarts potentieel biedt van 33 procent, vergeleken met de slotkoers van woensdag. Het aandeel ASR noteerde donderdag 11,5 procent hoger op 41,73 euro. Bron: ABM Financial News

