Vopak en IHI zetten eerste stap in samenwerking op vlak van ammoniak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vopak en IHI hebben een principeovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van ammoniakterminals in Japan. Dit maakte Vopak dinsdagochtend bekend. Ammoniak is een onderdeel van het proces naar uitstootreductie van koolstof. Het Japanse IHI werkt momenteel aan technologie om dit mogelijk te maken. Opslag is een onderdeel daarvan. IHI heeft circa 70 procent van alle ammoniakterminals in Japan gebouwd. Vopak heeft al circa 20 jaar ervaring met de opslag van ammoniak. Vopak wil tevens de mogelijkheden voor meer efficiency in de ammoniakterminals onderzoeken om zo prijsconcurrerender te kunnen worden. Financiële details deelde Vopak dinsdag niet. Bron: ABM Financial News

