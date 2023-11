Aandeel Bayer krijgt opnieuw tik te verwerken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Bayer verloor maandagochtend 20 procent aan waarde, nadat Bayer vermoedelijk 1,56 miljard dollar moet uitkeren. Dit nadat een jury in Missouri in het voordeel was van de eisers die de Roundup-onkruidverdelger de schuld gaven van het veroorzaken van hun kanker. Bayer beweert echter dat Roundup en het belangrijkste ingrediënt, glyfosaat, veilig zijn om te gebruiken en heeft beoordelingen aangehaald van de Amerikaanse Environmental Protection Agency en andere toezichthouders die hebben vastgesteld dat het middel geen kankerrisico met zich meebrengt. De Europese Unie zei de afgelopen dagen dat zij het gebruik van glyfosaat met nog eens tien jaar zal toestaan. Maar het bedrijf heeft ook andere problemen, zo bleek maandagochtend. Bayer maakte bekend om vroegtijdig te stoppen met een Fase 3-studie naar een medicijn om onder meer beroertes te voorkomen. Het besluit tot stopzetten volgde na een aanbeveling van een onafhankelijke commissie, het IDMC, na constatering van een gebrek aan werkzaamheid. Al met al heeft de overname van Monsanto en daarmee van Roundupm veel schade meegebracht en het aandeel is sinds de overname ongeveer de helft van haar waarde verloren. De recente ontwikkelingen helpen volgens zakenbank Jefferies ook niet mee, evenals de zwakke pijplijn en de behoefte aan investeringen, terwijl de schuldenlast groot is. Het aandeel noteerde maandag ruim 20 procent lager. Bron: ABM Financial News

