Aandeelhouders Azerion akkoord met benoemingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Azerion

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Azerion zijn donderdag tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering akkoord gegaan met alle agendapunten. Dit werd na afloop van de bijeenkomst bekend. Op de agenda stonden de benoemingen van twee nieuwe commissarissen: Zafer Karatas en Wim de Pundert. De nieuwe leden van de raad van commissarissen zijn benoemd voor een periode van vier jaar. De Pundert is oprichter van HTP Investments, een aandeelhouder van Azerion. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.