Arcadis presenteert groeidoelen voor komende jaren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis wil in de komende jaren de omzet verder laten groeien in combinatie met een hogere marge. Dit bleek donderdag voorbeurs uit een presentatie van het advies- en ingenieursbureau. Volgens CEO Alan Brookes is er een sterke vraag vanuit de kernmarkten van Arcadis. In de afgelopen jaren groeide de omzet autonoom met 7 procent, wat resulteerde in een operationele EBITA-marge van meer dan 10 procent vandaag de dag. Arcadis denkt tussen 2024 en 2026 een jaarlijkse autonome omzetgroei van 5 procent te kunnen realiseren met een aantrekkende operationele EBITA-marge van minimaal 12,5 procent in 2026. Arcadis beloofde aandeelhouders om 30 tot 40 procent van de operationele nettowinst uit te keren als dividend, zonder de investment grade kredietwaardigheid in gevaar te laten komen. De schuldratio zal tussen de 1,5 en 2,5 liggen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.