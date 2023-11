InPost groeit door

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het derde kwartaal het bedrijfsresultaat zoals verwacht sterk zien verbeteren, dankzij een aanhoudende groei van volume en omzet. Dat bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het Poolse pakkettenbedrijf.

De omzet steeg met 22 procent tot 2,07 miljard zloty.

Het aangepaste EBITDA-resultaat verbeterde met 40 procent tot 639 miljoen zloty. Volgens analisten van JPMorgan had het bedrijf eerder in het kwartaal al aangegeven dat rekening werd gehouden met een vergelijkbare toename als in het tweede kwartaal, wat zou neerkomen op een groei van 35 procent tot 615 miljoen zloty. Analisten waren echter positiever en rekenden gemiddeld op 650 miljoen zloty, volgens een consensusverwachting van Visible Alpha.

De aangepaste EBITDA-marge bedroeg 30,9 procent.

De pakketvolumes groeiden met 18 procent, op jaarbasis, tot 210 miljoen stuks. Dat was een kleine vertraging ten opzichte van de 19 procent in het tweede kwartaal. Het bedrijf had bij de halfjaarcijfers aangekondigd dat de volumegroei ongeveer stabiel zou blijven.

In Polen was de volumegroei 13 procent tot ruim 140 miljoen pakketten. Bij het Franse Mondial Relay was dit 10 procent. In het Verenigde Koninkrijk verdubbelde het volume ruimschoots tot 13,4 miljoen pakketten. Deze nieuwe markt is nu winstgevend, een kwartaal eerder dan de doelstelling.

Outlook

Voor het vierde kwartaal voorziet InPost een sterke start van het kwartaal, na een zwak einde van het derde kwartaal, met een volumegroei die in lijn zal zijn met het derde kwartaal.

In zijn verschillende markten verwacht InPost nog steeds marktaandeel te winnen door sneller te groeien dan de markt voor e-commerce. In Polen en het VK zal de omzet daarbij sterker stijgen dan het volume, door prijsverhogingen, terwijl bij Mondial Relay in Frankrijk het beeld omgekeerd zal zijn. De marge in Polen zal dit jaar zichtbaar verbeteren, bij Mondial Relay verslechteren door investeringen en in het Verenigd Koninkrijk positief blijven, bevestigde InPost.