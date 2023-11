Ahold onderuit in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager geopend. Kort na opening koerste de AEX 0,7 procent lager op 730,89 punten. Onder de hoofdfondsen koerste Ahold Delhaize met 5,4 procent fors in het rood. Het supermarktbedrijf werd iets voorzichtiger over de winst voor heel 2023 en dat staat vandaag centraal, zo stelden analisten van Jefferies, samen met de margedruk in de VS. ABN AMRO verloor zelfs 6,7 procent na cijfers. De nettorentebaten schoten in het derde kwartaal tekort, zo stelde zakenbank Jefferies. De winstverwachting werd wel overtroffen. Wolters Kluwer hield de verliezen beperkt. Basic-Fit won in de AMX 1,1 procent, terwijl Fagron 0,1 procent won. Allfunds leverde 1,7 procent in. Azerion steeg onder de kleinere aandelen 0,8 procent. Accsys verloor 3,4 procent. Bron: ABM Financial News

