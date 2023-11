Beursblik: Degroof verlaagt koersdoel Kendrion Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft dinsdag het koersdoel voor Kendrion verlaagd van 17,00 naar 14,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport van analist Frank Claassen volgend op de kwartaalupdate van het bedrijf. De resultaten in het derde kwartaal stelden teleur, aldus Claassen. Hij wees daarvoor vooral op de sterke vertraging bij de productie van industriële remmen. Kendrion gaf dinsdag aan dat het verwacht dat de omstandigheden op korte termijn uitdagend blijven. "Kendrion is niet immuun en begint duidelijk de gevolgen te voelen van de zwakte in de Duitse en Chinese industriële productie", schreef Claassen. Ook noemde de analist de groei bij Automotive-E "teleurstellend". Wel vond de analist dat Kendrion er goed in slaagde om de marges te beschermen, onder meer dankzij prijsverhogingen. Claassen zei te verwachten dat hij zijn taxaties voor de EBITDA met bijna 10 procent verlaagt. Ook wees Degroof op de schuldratio van 2,9. "Dat is vrij hoog in de huidige economische omgeving", aldus Claassen. Het aandeel Kendrion daalde dinsdag met 6,9 procent naar 10,76 euro. Bron: ABM Financial News

