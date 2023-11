Beursblik: BAM overtreft verwachtingen en verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) BAM Groep heeft het afgelopen kwartaal sterk gepresteerd. Dit schreef analist Tijs Hollestelle van ING donderdag in een rapport naar aanleiding van de cijferrapportage van de bouwer. De aangepaste EBITDA over de eerste negen maanden van dit jaar viel met 199 miljoen euro circa 10 procent hoger uit dan de verwachting van ING, terwijl de winst in het derde kwartaal van 80 miljoen euro de verwachting zelfs met meer dan 30 procent overtrof. Hollestelle benadrukte daarnaast dat de bouwer zijn marge outlook voor 2023 verhoogde van 'hoger dan vier procent', naar 'ongeveer 4,5 procent'. ING rekende op 4,2 procent. Samen met een hogere omzetverwachting is deze marge bijstelling aanleiding voor ING om de winstverwachting met circa negen procent opwaarts bij te stellen. Hollestelle verwacht vandaag een "vergelijkbare reactie van de aandelenkoers". Hollestelle benadrukte dat naast de aantrekkende financiële positie ook het risicoprofiel van BAM ten opzichte van het verleden flink verbeterd is, hetgeen leidt tot stabielere operationele marges en kasstromen. In de toekomst zal BAM dan ook volgens de analist "een betrouwbare dividendbetaler worden". ING heeft een koopaanbeveling op BAM met een koersdoel van 3,30 euro. Het aandeel BAM koerste donderdag 4,7 procent hoger op 2,08 euro. Bron: ABM Financial News

