Verdere instroom bij Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw een groei gezien van het beheerd vermogen. Dat bleek donderdag uit de kwartaalupdate van de bank uit Den Bosch.

"Na een positief beursklimaat in de eerste helft van dit jaar, daalden in het derde kwartaal de koersen. De instroom van het beheerd vermogen binnen Private Clients in Nederland en België was desondanks opnieuw sterk", aldus CFO Jeroen Kroes. "Dankzij de goede netto-instroom in de eerste drie kwartalen en de overname van het online beleggingsplatform van Robeco, stegen de provisie-opbrengsten."

Volgens de bank was het resultaat in het derde kwartaal in lijn met de eerste twee kwartalen van dit jaar. In de eerste helft van dit jaar boekte Van Lanschot nog een winst van 48,2 miljoen euro.

In lijn met de eigen verwachting kwamen de rente-inkomsten, inclusief lasten voor de medium-term notes, in het derde kwartaal lager uit dan in het vorige kwartaal. "Het spaargeld is licht gestegen, waarbij de vraag naar termijndeposito's nog steeds groeit", aldus CFO Kroes.

De client assets bedroegen eind september 133,6 miljard euro. Dit was 130,8 miljard euro aan het einde van juni. De assets under management stegen van 115,2 miljard naar 117,9 miljard euro.

De integratie van het overgenomen online beleggingsplatform van Robeco verloopt volgens plan, aldus Van Lanschot Kempen, net als de samenvoeging van Mercier Vanderlinden en Van Lanschot België.

De CET 1-kapitaalratio kwam uit op 18,9 procent tegen 21,6 procent eind juni, boven de doelstelling van 15 procent plus een add-on van 2,5 procent voor overnames. De daling van de ratio komt vooral door de verwerking van de voorgenomen kapitaalteruggave van 2,00 euro per aandeel en de afronding van de overname van het beleggingsplatform van Robeco.

Binnen de participatieportefeuille levert de verkoop van het belang in Movares naar verwachting een boekwinst op van ongeveer 23 miljoen euro in het vierde kwartaal.