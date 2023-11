Azerion gaat samenwerking met Huawei aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Azerion

(ABM FN-Dow Jones) Azerion gaat een strategische samenwerking aan met het Chinese Huawei. Dit maakte het Nederlandse platform voor digital advertising en entertainment woensdagmiddag bekend, zonder financiële details te noemen. De samenwerking richt zich op verschillende gebieden, waaronder advertenties, advertentietechologie en gaming. In een eerste fase van de samenwerking willen beide partijen de mogelijkheden voor gaming in de browser van Huawei in Europa uitbreiden. Het aandeel Azerion steeg woensdagmiddag met 1,5 procent tot 2,01 euro. info@abmfn.nl

