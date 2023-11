Beursblik: ADP-cijfers vallen opnieuw tegen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse ADP-cijfers over oktober zijn na de tegenvaller over september opnieuw een teleurstelling. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De inhaalslag van kleine bedrijven ten opzichte van de grote firma's is tot stilstand gekomen, gezien de groei daar met 18.000 en met 19.000 bij de kleine bedrijven", aldus Marey. In september waren dat er 95.000. "Gunstig voor de Fed is de dalende trend in de loonstijging nu van 5,7 procent tegen 5,9 procent een maand eerder. Degenen die van baan veranderden zagen het inkomen met 8,4 procent oplopen tegen met 9,0 procent een maand eerder", zag de de analist. Het aantal banen steeg in oktober met 113.000, na een ongewijzigde stijging van 89.000 een maand eerder. Er was door economen voor oktober echter gerekend op een groei van 130.000 banen.



De euro noteerde kort na publicatie van het rapport 0,3 procent lager op 1,0548 dollar. Bron: ABM Financial News

