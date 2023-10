Acomo ziet CEO vertrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Acomo ziet CEO Kathy Fortmann per 1 november vertrekken. Dit meldde het bedrijf dit weekend. CFO Allard Goldschmeding zal de taken van Fortmann overnemen. Ook blijft hij financieel directeur. Fortmann werd in september 2021 CEO van Acomo. Zij heeft besloten om te stoppen als CEO om persoonlijke redenen, meldde het persbericht. Meer details werden niet gegeven. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.