Correctie: Kepler Cheuvreux haalt Fagron van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het advies voor Fagron verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel ging van 19,50 naar 17,50 euro. Dat bleek uit een donderdag gepubliceerd analistenrapport. Na het sterker dan verwacht derde kwartaal verhoogde Fagron zijn omzetverwachting. Maar de tegenwind wakkert aan in Polen, Israël en voor het middel Semaglutide, samen goed voor 15 procent van het EBITDA-resultaat, aldus Kepler. Volgens de analisten gaan in Polen andere regels voor vergoedingen van medicijnen gelden. Polen is goed voor 5 procent van het EBITDA-resultaat. Israël is goed voor 2,5 procent van het EBITDA-resultaat.



Het middel Semaglutide dreigt van een lijst van schaarse medicijnen te worden afgehaald, waardoor een bovengemiddeld winstgevend deel van de verkopen minder steun in de rug krijgt, aldus Kepler. Op basis van die verwachte tegenwind komt Kepler Cheuvreux tot een EBITDA-verwachting voor 2024 voor Fagron die 5 procent lager ligt dan de consensus. Het aandeel Fagron daalde donderdagochtend met 2,3 procent tot 16,11 euro. Het aandeel sloot donderdag 3,5 procent lager op 15,92 euro. Correctie: om aan te geven dat 15 procent van de EBITDA niet alleen Semaglutide omvat maar ook Polen en Israël. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.