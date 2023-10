Alcoa dringt verlies terug

(ABM FN-Dow Jones) Alcoa is het afgelopen kwartaal opnieuw in de rode cijfers gedoken op een lagere omzet, maar het verlies was wel een stuk kleiner dan vorig jaar Dit bleek woensdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse aluminiumproducent.

"Het is een echte eer om het roer bij Alcoa over te nemen terwijl we het bedrijf verder positioneren voor succes op de lange termijn”, aldus William F. Oplinger, president en CEO van Alcoa. Hij werd vorige maand in deze functie benoemd. “In het derde kwartaal hebben we positieve verbeteringen gezien in de grondstof- en productiekosten, maar de lagere gemiddelde gerealiseerde prijzen voor aluminiumoxide en aluminium hadden de grootste impact op onze resultaten”, zei hij.

Alcoa boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 168 miljoen dollar, ofwel 0,94 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 746 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Op aangepaste basis boekte het concern een verlies van 1,14 dollar per aandeel, tegenover een verlies van 0,33 dollar een jaar eerder.

De omzet daalde van 2,85 miljard dollar in het derde kwartaal van 2022 naar 2,60 miljard dollar in het afgelopen kwartaal.

Outlook

Het concern verwacht dit jaar 2,5 tot 2,6 miljoen ton aan aluminium te verschepen, net als in 2022.

Het aandeel Alcoa noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 1,2 procent hoger.